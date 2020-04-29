Дело МН17: у Путина отреагировали на поставку силовиком ФСБ "Бука" на Донбасс в 2014 году

На днях расследователи идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитии малайзийского "Боинга" над Донбассом.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал причастность заместителя руководителя пограничной службы ФСБ Андрея Бурлака к сбитию пассажирского самолета рейса МН17.

Об этом в российского политика спросили журналисты Русской службы BBC.

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На вопрос, может ли Песков прокомментировать информацию, что один из ключевых руководителей в работе силовиков в районе российско-украинской границы, заместитель руководителя ФСБ Андрей Бурлака, известный под псевдонимом «Владимир Иванович», стал фигурантом расследования Объединенной следственной группы, тот ответил: «Мы не знаем, о чем идет речь».

В то же время следователи говорят, что имеют информацию о влиянии России на административные, финансовые и военные вопросы «ДНР».

Как сообщал УНИАН, на днях расследователи идентифицировали одного из ключевых фигурантов дела о сбитии малайзийского "Боинга" над Донбассом.

Ранее этот человек был известен только как высокопоставленный сотрудник ФСБ "Владимир Иванович" - им оказался генерал-полковник Андрей Бурлака, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ.

Утверждается, что именно он авторизовал все поставки боевикам тяжелой военной техники через российско-украинскую границу – в том числе и ЗРК "Бук". Бурлака является начальником оперативного штаба пограничной службы ФСБ и первым заместителем начальника пограничной службы ФСБ, который, в свою очередь, является первым заместителем руководителя ФСБ Александра Бортникова. Сейчас Бурлака наиболее высокопоставленный из российских госслужащих, официально признанных фигурантами в деле MH17.