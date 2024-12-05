После войны Украину ожидают президентские и парламентские выборы.

После окончания войны в Украине должны состояться президентские и парламентские выборы. На Западе уже готовят для пока что президента Владимира Зеленского "золоту ссылку" в Лондоне, пишет испанская газета El Mundo.

"В дипломатических кругах Киева в течение последних двух недель обсуждается предположение о возможном будущем прекращении огня. Запад, по слухам, может подготовить "золотое изгнание" в Лондон для Владимира Зеленского, тогда как в Украине состоятся президентские выборы, которые были отложены из-за войны с 2023 года", - говорится в публикации.

Газета утверждает, что Украину, вероятно, ожидает "быстрое" вступление в ЕС, которое будет сопровождаться экономической помощью на восстановление после войны. Также возможно развертывание европейских миротворческих сил в Украине.

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"Эти войска будут, прежде всего, из Великобритании и Франции (по данным Deutsche Welle) на линии соприкосновения с россиянами, замороженной на момент активации перемирия, чтобы "обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - уточняет испанское издание.

Перспективы мира в Украине

Как писал УНИАН, эксперты из США, Великобритании, стран-членов Европейского союза, Украины и России в рамках недавней дискуссии составили "победную стратегию прекращения войны". Указанная "стратегия" состоит из девяти пунктов и представлена как "политические рекомендации для будущей администрации США". Она требует членства Украины в НАТО и Европейском союзе.

Также мы рассказывали о мирном плане, который вероятно готовит для Украины и России Дональд Трамп. Этот план разработал отставной американский генерал Кит Келлог, которого Трамп хочет сделать своим спецпредставителем по Украине. Суть плана заключается в замораживании войны на текущей линии соприкосновения и запрете Украине вступать в НАТО в ближайшие десятилетия.

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