По подсчетам Кулика, в прошлом году Левченко не менее 10 раз участвовал в прямых эфирах мураевского телеканала “Наш”.

Мураев и Медведчук через свои телеканалы взялись “прокачивать” бывшего “свободовца” Юрия Левченко, отмечает в своем блоге политолог Виталий Кулик. Он считает, что пророссийские силы используют "карманного Левченко" как инструмент своей политической борьбы в Украине и продвижения своих деловых интересов.

Политолог отмечает, что бывший “свободовец” Юрий Левченко регулярно появляется в эфирах телеканала “Наш” пророссийского политика Евгения Мураева и медведчуковских телеканалов “ЗИК” и “НьюзВан”.

По подсчетам Кулика, в прошлом году Левченко не менее 10 раз участвовал в прямых эфирах мураевского телеканала “Наш”.

“Я устал считать... Зайдите на сайт “Наш” или их канал в ютюбе, помогите с подсчетом. Десять раз Левченко звали в прайм-тайм “Наш”. Того самого телеканала, который оштрафовали за призывы к свержению конституционного строя и язык вражды. Телеканала, чей владелец-распорядитель Евгений Мураев называл Майдан "госпереворотом“, а войну на Донбассе - ”гражданским конфликтом". За что такое внимание к экс-депутату и местечковому политику Юрию Левченко?"- спрашивает политолог Кулик.

По его мнению, российские кураторы телеканалов заинтересованы в “прокачке” Юрия Левченко для использования его в информационной войне против Украины.

“Владельцы и топ-менеджеры (телеканалов) четко взвешивают, для чего они тратятся и каких целей хотят достичь, поэтому на нынешнем телевидении ничего не происходит просто так. Если Левченко зовут, значит, кто-то из пророссийских спонсоров заинтересован его “прокачивать”. Может, как карманного радикала, который в нужный момент может вбросить нужный месседж?"- делится размышлениями Виталий Кулик.

Политолог напоминает, что во времена Виктора Януковича ТВ-каналы из пула Партии регионов постоянно предоставляли трибуну “разным ультраправым персонажам”.

“Сегодня ультраправые частые гости телеканалов Медведчука. Они создают нужную картинку “украинского национал-фашизма”. Так же, собственно, делают российские телеканалы, приглашая “смешных” гостей из Украины”, - констатирует Виталий Кулик.

Еще одна задача, считает политолог, которое пророссийские силы преследуют, используя молодых украинских радикалов - лоббирование российских бизнес-интересов в Украине.

“Карманные радикалы могут организовать провокацию или стать вывеской для титушек... В соцсетях последнее время идет дискуссия относительно того, имеет ли Левченко и его люди отношение к застройщику и главного киевского ОПЗЖшника Столара. Левченко последнее время гребет в одной лодке с купленными Столаром экспертами и активистами”, - отмечает Кулик.

Напоследок политолог акцентировал внимание на недопустимости сотрудничества украинских патриотов с пророссийскими политиками и их медиа.

“Вменяемые люди, которые ценят собственную репутацию, не ходят на “собачатники” (ток-шоу) в медведчуковско-мураевские эфиры. Есть элементарная информационная гигиена - не касаться медведчуковского дерьма”, - считает Виталий Кулик.

В своем предыдущем блоге “Экс-свободовцы на службе ОПЗЖ” политолог Виталий Кулик предьявлял молодым украинским радикалам сотрудничество с народным депутатом от ОПЗЖ, влиятельным киевским застройщиком Вадимом Столаром. Бывшие “свободовцы” Юрий Левченко, Святослав Кутняк, Игорь Мирошниченко и другие “принципиально не замечают” скандальных строек Вадима Столара, при этом системно атакуют его конкуретов, отмечал Виталий Кулик.

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Автор: УНИАН