Подозреваемый местный житель может выйти на свободу под залог в сумме 5 млн гривень.

Нардеп Артем Дмитрук сбежал за границу, и его дело находится в центре внимания. Киевский районный суд Одессы отправил под стражу одного из участников незаконной переправки через государственную границу народного избранника, подозреваемого в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя. В СИЗО отправили мужчину, который отслеживал пограничные патрули.

Как сообщили в ГБР, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца одному из фигурантов. Подозреваемый имеет возможность внести залог в 5 млн грн. "23 августа 2024 года нардеп, который подозревается в нападениях на граждан незаконно пересек границу Украины с Республикой Молдова в районе пункта пропуска "Павловка". По данным следствия, ему помогли трое сообщников. Им сейчас сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины)", - напомнили в ГБР.

Говорится, что двое фигурантов, в том числе организатор, сбежали за пределы Украины, один был задержан. Он контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей вблизи пограничного пункта, где происходил побег. Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.

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Как уточнили УНИАН в Территориальном управлении ГБР, расположенном в Николаеве, под стражу отправлен именно мужчина, который контролировал и информировал сообщников о наличии патрулей. По данным собеседника УНИАН, - это 49-летний гражданин Украины, житель одного из приграничных населенных пунктов Одесской области.

Напомним, ГБР возбудило уголовное производство по факту незаконного пересечения границы действующим нардепом Артемом Дмитруком. Потом стало известно, что его объявили в международный розыск. Нардеп участвовал в нападениях на граждан, в том числе правоохранителя, покушении на похищение огнестрельного оружия и тому подобное.

В частности, в Одессе подозреваемый вместе с сообщниками напал на сотрудника правоохранительного органа, который выполнял на тот момент свои служебные обязанности. При этом нардеп умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить у него оружие.

Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения Дмитруку в виде содержания под стражей. Правоохранители установили детали передвижения Дмитрука. Его переправили в непризнанное Приднестровье три человека, организатор схемы имеет широкий круг связей среди правоохранителей и в криминальной среде. Установлено, что депутат 23 августа пересек границу Украины в направлении Республики Молдова в районе пункта пропуска "Павловка".

Он выехал из Киева около 13:00 в направлении Одессы, а потом в Одесской области пересел в другое авто, в котором находился другой фигурант и организатор схемы. Около 21:00 они доставили депутата к границе, после чего он пешком покинул Украину.

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