Путин негласно выразил готовность обсудить с Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, но его требования нереалистичные.

Главе Кремля Владимиру Путину не удастся завершить войну в Украине без серьезных последствий для России. Политические экстремисты внутри страны могут "связать ему руки".

Об этом рассказал Самуэль Рамани, журналист, эксперт по отношениям США и России со странами Ближнего Востока и Южной Азии в своей колонке для издания The Telegraph.

Он напомнил, что Путин негласно выразил готовность обсудить с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом соглашение о прекращении огня в Украине, которое включает замораживание конфликта. Тем не менее публично в Кремле говорят о том, что не собираются допускать этого.

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Также журналист отметил, что Путин отверг мирный план Турции по Украине. Он предусматривал замораживание текущих боевых действий и отказ Украины от вступления в НАТО в течение как минимум десяти лет. Помимо этого предлагалось разместить международные войска на демилитаризованной границе на востоке нашей страны.

Эксперт считает, что подобный план Трамп может предложить Путину после своей инаугурации. Чтобы Кремль согласился на переговоры, США придется пойти на максималистское видение Путина, которое включает признание захваченных Россией территорий Украины и ее отказ от членства в НАТО на постоянной основе.

Еще одним "камнем преткновения" является Курская область. Рамани подчеркнул, что Путин не собирается идти на мирные переговоры, пока не вернет этот регион под свой контроль. Он отметил, что шансы на то, что Трамп согласится на все требования российского диктатора - маловероятны.

Журналист добавил, что для РФ дипломатия - это инструмент психологической войны и возможность потянуть время для того, чтобы добиться как можно больше военных успехов.

Как только переговоры начнутся, Путин сразу же напомнит об ударах ракетами ATACMS Украиной и оккупацию Курской области, заявил Рамани. По его словам, Россия хочет, чтобы Украина пошла на односторонние уступки.

Главная проблема для Путина заключается в том, что после завершения войны на него будут давить российские ультранационалисты. Журналист отметил, что это может привести к государственному перевороту, что не выгодно для главы РФ. Именно поэтому он продолжает боевые действия в Украине.

Переговоры Украины и России - последние новости

Ранее УНИАН писал, что спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал мирные планы от анонимных источников "дымовой завесой для продолжения войны". Он отметил, что Россия неизменно стремится уничтожить Украину.

Также в Reuters сообщали, что российский диктатор Владимир Путин готов на переговоры с новым президентом США Дональдом Трампом, но без территориальных уступок. По словам источников, Москва может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

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