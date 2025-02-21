Парламентские инструменты не должны использоваться в частных интересах, - заявление о преступлении

Правоохранительные органы должны оценить факт использования народным депутатом инструмента парламентского исследования в частных интересах. Привлечение Исследовательской службы ВР к выполнению задач, не предусмотренных Положением о ней, содержит признаки коррупционных преступлений.

Об этом договорились члены Совета адвокатов Украины (заседание проходит сегодня, 21 февраля в Ужгороде) при обсуждении ситуации вокруг появления парламентского исследования, содержащего выводы о несоответствии некоторых решений САУ Закону "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

Напомним, недавно в соцсетях появилась информация о парламентском исследовании "относительно актуальных проблем правовых основ организации и деятельности адвокатуры в Украине и адвокатского самоуправления, гарантированного государством", которое было подготовлено Исследовательской службой Верховной Рады.

Как стало известно, Лариса Криворучко, чье право на занятие адвокатской деятельностью в прошлом году прекратила КДКА Закарпатской области, 30 января обратилась к народному депутату Юрию Камельчуку с просьбой инициировать парламентское исследование актуальной проблемы государственной политики в сфере деятельности адвокатуры. Нардеп обратился в Исследовательскую службу, которая в этот же день изготовила 15-страничное исследование.

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На основании этого экс-адвокат выдвинула требование о прекращении деятельности органов адвокатуры, в том числе, квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры (КДКА), а. также направила парламентское исследование во все апелляционные суды, Верховный и Конституционный суды для учета при принятии судебных решений.

Члены РАУ отметили, что поскольку, регистрация обращения лица, его передача в Исследовательскую службу, а также обработка и изготовление объемного материала состоялись в один день, это дает основания считать, что народный депутат лишь формально зарегистрировал обращение Л.Криворучко и передал его в государственное учреждение, чтобы легализовать заранее подготовленное заключение в редакции, необходимой заинтересованным лицам.

Чрезвычайная скорость выполнения исследования вызывает обоснованные сомнения в его объективности, считают адвокаты, и может свидетельствовать о предварительном согласовании действий, о согласованной схеме, создающей риски коррупционного характера и использования парламентских механизмов для обеспечения частных интересов.

Странное поведение своего коллеги оценила и народный депутат Юлия Яцык, которая присутствовала на заседании САУ. "Меня возмущает такая работа, направленная на подрыв авторитета адвокатского сообщества и адвокатской деятельности. К сожалению, мы имеем случаи, когда такие истории выходят за пределы Украины, они воспринимаются очень негативно международным сообществом", - отметила она.

Нардеп отметила, что работа Исследовательской службы не допускает вмешательства в деятельность существующих органов, а лишь направлена на оказание помощи депутатам, подготовку аналитики по определенной проблематике для внутреннего использования. Более того, в Положении о службе четко указано, что выводы не являются официальной позицией Верховной Рады. "В таком случае мы можем говорить о превышении полномочий народного депутата", - отметила Ю.Яцик.

Ранее этот вопрос изучил и член Комитета ВР по вопросам правовой политики, председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи Владимир Ватрас. Он отметил, что основными задачами Исследовательской службы является научно-исследовательское и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Верховной Рады, ее органов, народных депутатов Украины, депутатских фракций (депутатских групп). Служба готовит в письменной форме аналитические и информационные материалы, среди которых есть и парламентское исследование. Последнее по своей сути является комплексной аналитической подборкой, которая связана с обработкой законопроектов, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде, других актуальных проблем государственной политики, оценкой эффективности реализации принятого законодательного акта.

Совет адвокатов Украины принял информацию к сведению. Учитывая установленные обстоятельства, НААУ подала в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и Офис Генпрокурора соответствующее обращение о совершении ряда уголовных преступлений по предварительному сговору группой лиц.