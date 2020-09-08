Политик допустил, что Верховная Рада может переизбираться досрочно.

Игорь Палица, лидер партии «За майбутнє», заявил, что местная предвыборная кампания политсилы является "стартом" предвыборной кампании в Верховную Раду.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Местные выборы - это только шанс сформировать команду, которая четко покажет, что она умеет делать и что уже сделано", - подчеркнул он.

Палица отмечает, что местная партия имеет ограниченные возможности, в то же время фундаментальные изменения в стране возможно внедрить только через Верховную Раду.

"Что такое местные бюджеты сегодня? Это отчисления НДФЛ - 60% в территориальные общины и 15% в областной совет. От чего зависит НДФЛ? От размера зарплат. От чего зависит размер зарплат? От налогов на зарплаты, насколько бизнесменам хватит запаса, чтобы платить официальные заработные платы. И все упирается в количество рабочих мест - надо новые предприятия, инвестиционные условия, снижение налогов, правоохранительные органы чтобы никого не трогали. все это способна обеспечить только Верховная Рада. Поэтому местная компания - это старт на Верховную Раду, без парламента в этой стране ничего не сделаешь. А эту Верховную Раду, если посмотреть, как ведется вся работа, будут переизбирать досрочно. И для нас на этих будущих перевыборах задача взять столько, чтобы иметь возможность формировать коалицию и иметь возможность влиять на процессы в Верховной Раде ", - отметил Палица.

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Автор: УНИАН