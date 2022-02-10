По словам источников, Путина "держат в строгом медицинском пузыре".

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от просьбы Кремля пройти российский тест на COVID-19, когда он прибыл к президенту Владимиру Путину с визитом, и поэтому его держали на расстоянии от российского лидера.

Об этом Reuters сообщили два источника в окружении Макрона.

В сети были поражены снимками, на которых Макрон и Путин сидят на противоположных концах 4-метрового стола, обсуждая кризисную ситуацию вокруг Украины. Некоторые дипломаты предполагают, что Путин, таким образом пытался дать некое дипломатическое сообщение.

Но два источника, знакомые с протоколом состояния здоровья президента Франции, сообщили агентству Reuters, что у Макрона был выбор: либо он согласится на ПЦР-тест, проведенный российскими властями, либо он откажется и будет вынужден соблюдать более строгое социальное дистанцирование.

"Мы очень хорошо знали, что это означает отсутствие рукопожатия и этот длинный стол. Но мы не могли допустить, чтобы они получили в свои руки ДНК президента", — сказал один из источников Reuters, ссылаясь на опасения по поводу безопасности, если французский лидер будет проверен российскими врачами.

Второй источник в окружении Макрона подтвердил, что Макрон отказался пройти российский ПЦР-тест. Источник сообщил, что Макрон вместо этого сдал французский ПЦР-тест перед отъездом и тест на антиген, сделанный его собственным врачом в России.

"Россияне сказали нам, что Путина нужно держать в строгом медицинском пузыре", — сказал второй источник.

Напомним, за переговорами двух лидеров следила не только пресса, но и миллионы пользователей соцсетей. Последних больше всего заинтересовал "особый" стол, за которым президенты вели переговоры.

Небывалая длина стола побудила пользователей создавать сотни мемов.

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