В ООН так же отметили, что у них нет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.

ООН готова поддержать поездку миссии экспертов МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию через Киев, если с этим согласятся украинская и российская стороны.

Об этом заявил спикер генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в последние дни российские официальные лица неоднократно обвиняли секретариат ООН в отмене или блокировке визита представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дюжаррик опроверг такие заявления и сказал, что у секретариата ООН нет полномочий блокировать или отменять какую-либо деятельность МАГАТЭ.

Война в Украине и Запорожская АЭС

Запорожскую АЭС с 4 марта контролируют российские захватчики. Также под оккупантами город-спутник АЭС - Энергодар.

При захвате станции захватчики отключили онлайн-мониторинг, чтобы скрыть свои действия от МАГАТЭ. В Европейском Союзе призвали Россию вернуть Украине контроль над ЗАЭС.

Оккупанты сообщили руководителям структурных подразделений Запорожской АЭС, что намерены с 1 сентября поставить атомную электростанцию под контроль "Росатома".

6 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил, что его агентство готовит экспертную миссию на Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. По его словам, о таком визите якобы просила Украина. В ГП "НАЭК "Энергоатом" обвинили Гросси во лжи и заявили, что не одобряют этот визит.

26 июня 2022 года стало известно, что оккупанты готовятся к боям вблизи Запорожской АЭС.

29 июня 2022 года появилась информация о том, что на Запорожской АЭС оккупанты готовят серьезную провокацию.

30 июня 2022 года МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС.

2 июля 2022 года "Энергоатом" восстановил связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ.

5 августа российские оккупанты трижды обстреляли промышленную площадку Запорожской атомной электростанции.

Напомним, президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин считает, что МАГАТЭ может приехать на ЗАЭС только при наличии гарантий безопасности, которую можно обеспечить, если ввести на станцию миротворческий контингент ООН.

По данным "Энергоатома" войска РФ в Энергодаре стреляли в сторону Запорожской АЭС, враг попал в высоковольтную линию связи 330 кВ ОРУ автотрансформатора ЗАЭС – Запорожскую тепловую электростанцию.

При этом отмечается, что несмотря на провокации оккупантов, ЗАЭС продолжает работать и выдавать мощность в энергосистему Украины через работающие линии. В соответствии с их пропускной способностью было принято решение о разгрузке и отключении от сети одного из работающих энергоблоков Запорожской атомной станции. Выбросов и сбросов радиоактивных веществ не зафиксировано.

6 августа появилась информация о том, что российские оккупанты могли заминировать ЗАЭС.

Также 6 августа стало известно о том, что один из энергоблоков Запорожской АЭС отключен от энергосистемы.

11 августа 2022 года российские захватчики неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС территории вблизи атомного объекта.

11 августа российские оккупанты продолжили бить по Запорожской АЭС. Были повреждения.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 12 августа около половины жителей Энергодара выехали из города. По словам городского головы Дмитрия Орлова, до 24 февраля население города составляло около 53 тыс. жителей, сейчас осталась почти половина.

14 августа в результате обстрела российскими оккупантами Энергодара погибли работник Запорожской АЭС и его собака, которую он выгуливал.

Как сообщили в "Энергоатоме", по состоянию на утро 15 августа Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

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