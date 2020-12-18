Несмотря на то, что Татаров занимает должность в офисе президента, в ассоциации считают его адвокатом.

В Национальной ассоциации адвокатов Украины считают, что заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову сообщили о подозрении с нарушениями норм Уголовного процессуального кодекса.

Читайте такжеПрезиденту НААНУ объявили о подозрении в получении взятки в виде авто - генпрокурорОб этом говорится в заявлении НААУ.

"Национальная ассоциация адвокатов Украины возмущена действиями и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, который, как известно из СМИ, подписал сообщение о подозрении адвокату Олегу Юрьевичу Татарову. Эти действия и. о. руководителя САП вызывающе нарушают требования Уголовного процессуального кодекса и Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", которыми предусмотрен специальный порядок уведомления о подозрении адвокату", - сказано в заявлении.

В заявлении также говорится, что "такое демонстративное нарушение порядка уведомления о подозрении лицу, которое имеет статус адвоката, накануне Дня адвокатуры Украины является публичным жестом пренебрежения к профессии адвоката и всего института адвокатуры со стороны работников Национального антикоррупционного бюро Украины и САП".

Ассоциация адвокатов убеждена, что сообщение о подозрении Татарову, которого в ассоциации считают адвокатом, в совершении уголовного правонарушения может быть осуществлено исключительно генеральным прокурором, его заместителем, прокурором Автономной Республики Крым, области, города Киева и города Севастополя. Поэтому Грищук, временно исполняющий обязанности руководителя САП, совершил, по мнению Ассоциации, превышение полномочий.

Также в заявлении сказано, что НААУ сообщит о совершенных нарушениях процессуального и профильного законодательства в отношении Татарова правоохранительные органы и международные институты, профессиональные европейские организации и потребует расследования и должной реакции на уголовное преследование адвоката.

Хронология событий

Сегодня, 18 декабря, Татарову сообщено о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу за фальсификацию экспертизы в деле о завладении имуществом Нацгвардии на 81 млн грн.

Следствие считает, что указанное лицо, экс-чиновник Государственной компании "Укрбуд", может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта.

Речь идет о судебной оценочно-строительной экспертизе для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и компанией-застройщиком "Укрбуд".

В НАБУ сообщили, что Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Ему инкриминирована ч. 3 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу). О подозрении Татарову сообщено в порядке ст. 278 УПК Украины.

Кроме него, по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч. 3 ст. 368 УК Украины), который занизил рыночную стоимость жилого комплекса более чем в 11 раз - с 81 млн грн до 7 млн грн, и бывший народный депутат, экс-президент "Укрбуда" Максим Микитась (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк