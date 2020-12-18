Подозрение Олегу Татарову должны вручить сегодня, 18 декабря.

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Грищук подписал подозрение Татарову", - говорится в сообщении.

По словам источника УП, подозрение должны вручить сегодня, 18 декабря.

Дело скандального застройщика Микитася

Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.

Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.

До 24 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд", бывший нардеп Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.

Микитась и две его сотрудницы дали показания, которые уличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента ;Олега Татарова и ряд других известных людей, в том числе экс-премьера Владимира Гройсмана. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.

1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.

3 декабря Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест Максима Микитася, подозреваемого в причастности к завладению имуществом Национальной гвардии.

Олег Татаров: что известно

5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.

Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также окончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т. Шевченко.

В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.

С 2014 года занимался адвокатской практикой как управляющий партнер адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко".

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Автор: Александр Топчий