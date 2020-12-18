И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
"Грищук подписал подозрение Татарову", - говорится в сообщении.
По словам источника УП, подозрение должны вручить сегодня, 18 декабря.
Дело скандального застройщика Микитася
- Правоохранители с декабря 2017 года осуществляют расследование сделки с недвижимостью Нацгвардии.
- Следствие установило, что в 2000-х годах Главное управление внутренних войск МВД Украины (в дальнейшем реорганизовано в ГУ Нацгвардии) и компания-застройщик "Укрбуд" заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой дом. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.
- В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир в элитном Печерском районе в обмен на 65 квартир в доме, который та же компания-застройщик возводила на окраине Киева. Стоимость этих квартир, по данным экспертизы, на 81 млн 635 тыс. 448 грн меньше той, в которую оценены квартиры на Печерске.
- До 24 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд", бывший нардеп Максим Микитась должен был находиться под арестом в СИЗО, однако он и его сотрудники пошли на сотрудничество с детективами НАБУ и прокурорами САП.
- Микитась и две его сотрудницы дали показания, которые уличают в коррупции бывшее командование Нацгвардии, заместителя главы Офиса президента ;Олега Татарова и ряд других известных людей, в том числе экс-премьера Владимира Гройсмана. В подтверждение своих слов Микитась предоставил также записи своего телефона, документы.
1 декабря стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Дело касается возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу екснардепа и застройщика Максима Микитась. НАБУ, среди прочего, ведет прослушивание заместителя председателя ОП.
- 3 декабря Высший антикоррупционный суд выпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест Максима Микитася, подозреваемого в причастности к завладению имуществом Национальной гвардии.
Олег Татаров: что известно
- 5 августа президент Владимир Зеленский назначил Олега Татарова заместителем руководителя Офиса президента Украины.
- Татаров - выпускник Национального университета внутренних дел, также окончил Национальную академию внутренних дел и Национальный университет им. Т. Шевченко.
- В 1999-2014 годах служил в органах внутренних дел. С 2011 года был заместителем начальника Главного следственного управления МВД Украины.
- С 2014 года занимался адвокатской практикой как управляющий партнер адвокатского объединения "Татаров, Фаринник, Головко".
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