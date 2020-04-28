Кулеба выступил за регулярные встречи министров "нормандской четверки"

Заседания Трехсторонней контактной группы и контакты внешнеполитических советников лидеров стран происходят регулярно, а контакты между министрами с какого-то момента стали спорадическими, заявляет Кулеба.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступает за регулярность контактов глав МИД стран «нормандского формата».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе онлайн-брифинга.

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Кулеба заявил, что очень хотел бы, чтобы разговоры министров иностранных дел в «нормандском формате» стали регулярными, «чтобы они не происходили, как Пасха, раз в год в трех версиях различных календарей, а чтобы мы имели регулярный контакт». «Чтобы была восстановлена та логика, которая была изначально, с 2014 года закладывалась в институциональный механизм прекращения российской агрессии против Украины, когда существует «нормандский формат» на уровне лидеров, где принимаются принципиальные стратегические решения, есть формат министров иностранных дел, которые должны регулярно оценивать динамику процесса и придавать соответствующий импульс или вносить коррективы, механизм внешнеполитических советников, которые также находятся в контакте и нарабатывают определенные решения, и механизм Трехсторонней контактной группы, которая уже непосредственно занимается окончательным согласованием решений, проработкой всех деталей и обеспечением их выполнения», - сказал Кулеба.

По его словам, заседание ТКГ и контакты внешнеполитических советников лидеров стран происходят регулярно, а контакты между министрами с какого-то момента стали спорадическими.

По мнению Кулебы, это неправильно. «Мы должны восстановить целостность всего механизма, чтобы все элементы работали на максимальную мощность с целью установления мира в Украине и прекращения оккупации наших территорий», - подчеркнул он.

«Я бы хотел, чтобы мы вышли на формат, чтобы между ТКГ и форматом четырех министров была установлена более тесная операционная связь, чтобы ТКГ по результатам своих заседаний информировала министров о том, что происходит на заседаниях – какие решения достигаются, какие не достигаются. Это позволит министрам более оперативно реагировать на динамику событий и, соответственно, толкать процесс вперед», - подчеркнул Кулеба.

По его убеждению, восстановление целостного «нормандского механизма» во всех его составляющих является важным элементом достижения мира в Украине.

Как сообщал УНИАН, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция и РФ) предварительно запланирован на 30 апреля.