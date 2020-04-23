Ни одна партия не отказалась от госфинансирования – глава НАПК

О планах отказаться от средств из бюджета заявляли в "Слуге народа".

Ни одна политическая партия не отказалась от государственного финансирования.

Читайте такжеРазумков предлагает депутатам перечислить средства на борьбу с коронавирусомОб этом рассказал руководитель Национального агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

«Ни одна партия к нам не обращалась», – сказал он.

На вопрос о том, возможно ли технически сейчас остановить финансирование партий, глава НАПК отметил: «До 21 апреля партиям можно было отказаться от финансирования только на все пять лет каденции Верховной Рады. С этого дня вступил в силу закон, который говорит, что партия может отказаться от финансирования за квартал».

Ранее УНИАН сообщал, что в партии «Слуга народа» заявили, что отказываются от госфинансирования в пользу фонда для борьбы с коронавирусом.