Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ – СМИ

По словам собеседника издания, Саакашвили проводил встречи в Офисе президента по вопросу назначения в исполнительную власть.

Бывшему президенту Грузии и экс-председателю Одесской ОГА Михеилу Саакашвили предлагают войти в Национальный совет реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информированные источники.

По словам собеседника издания, Саакашвили проводил встречи в Офисе президента по вопросу назначения в исполнительную власть.

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"Ввиду трудностей с назначением в правительство, рассматривается вариант вхождения Саакашвили в Национальный совет реформ", - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Саакашвили заявил, что получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ.

24 апреля Саакашвили по этому поводу встретился с депутатами партии "Слуга народа".

По данным СМИ, во фракции "Слуга народа" после долгих переговоров удалось собрать около 140-170 голосов за назначение Саакашвили.

После этого Кабинет министров Украины отозвал из Верховной Рады представление на назначение Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.