Депутат Верховной Рады Алексей Жмеренецкий обратился в контролирующие органы и силовые структуры с призывом проверить работу нелегальных заправок, сети АЗС "БРСМ-Нафта" и других дискаунтеров.

Об этом сообщает ОО "Экологический альянс "Зелене місто".

Депутат Верховной Рады Алексей Жмеренецкий обратился в Кабинет министров Украины, ГФС, СБУ и Госэкоинспекцию проверить работу нелегальных заправок, сети АЗС "БРСМ-Нафта" и других дискаунтеров. Эти обращения стали реакцией на письмо экоактивистов из общественной организации "Экологический альянс "Зеленый город".

"Сообщаю, что Ваше обращение направлено в Кабинет министров Украины насчет предоставления ответа о состоянии выполнения проверки бочек на предмет соблюдения требований законодательства в сфере охраны труда, промышленной безопасности, гигиены труда и оформления трудовых отношений, техногенной и пожарной безопасности, в ГФС Украины о предоставлении информации насчет возможности проведения проверки автозаправочных станций, которые были указаны Вами в обращении, в СБУ о предоставлении информации насчет возможности осуществления проверки финансирования сетью БРСМ ряда политических сил, в Госэкоинспекцию по осуществлению отбора проб и проведения внеплановых проверок по указанным Вами АЗК", - написал нардеп Жмеренецкий в ответ на обращение.

Как сообщалось ранее, из-за теневых схем на топливном рынке бюджет может потерять в этом году 22 миллиарда гривень.

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Автор: Иван Бойко