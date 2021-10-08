По информации журналистов, ей пришлось вызывать скорую помощь.

Народный депутат от партии "За майбутнє" Анна Скороход потеряла сознание в кабинете комитетов Верховной Рады.

Читайте такжеДепутат пришла на работу в наряде с сожжением Верховной Рады (фото)Об этом сообщают Vesti.ua в пятницу, 8 октября.

По информации очевидцев, на место приехала скорая помощь.

Известно, что Скороход была другом умершего сегодня Антона Полякова. Возможно, ее шокировала новость о его смерти.

"Состояние крайне нестабильное. Сотрудники секретариата, охранники говорят, что никогда такого не видели. Она кричала, истерила, ей было буквально плохо. Вызвали скорую, она же с Поляковым больше всех общалась. Не выдержала, нервы сдали", — заявил источник "Страны".

Смерть Полякова: что известно

Народный депутат от группы "Партия "За майбутнє" Антон Поляков умер в Киеве в ночь на 8 октября.

По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, депутата в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили из-за нарушения правил дорожного движения. "Скорая" не смогла его реанимировать.

Водитель утверждал, что взял пассажира за несколько минут до того возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после этого его начало тошнить в машине. Все ценные вещи, документы и денежные средства остались при депутате.

По факту смерти начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".

По результатам вскрытия, смерть наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.

Автор: Ольга Робейко