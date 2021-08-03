Национальное антикоррупционное бюро просит СБУ 4 августа на 14:00 доставить Чауса в ВАКС для рассмотрения вопроса о применении к нему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Национальное антикоррупционное бюро Украины считает, что Служба безопасности Украины скрывает бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в социальной сети Facebook.

"Сокрытие сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда города Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий", - сказано в сообщении.

В Бюро уточнили, что речь идет о событиях 30 июля, когда в Винницкой области был обнаружен подозреваемый экс-судья, которого в августе 2016 года объявили в розыск, а в марте 2017 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также"СБУ была готова": СМИ рассказали, как "похищенный" экс-судья Чаус оказался в Киеве

"УПК Украины предусматривает, что, в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Зато имеем ситуацию фактического сокрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирования процессуального закона", - отмечается в сообщении.

В НАБУ отметили, что дважды просили СБУ доставить Чауса в Нацбюро. В частности, 1 августа детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставке его в Национальное бюро, а 2 августа было направлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

"Национальное бюро подчеркивает, что соблюдение закона является обязанностью для всех правоохранительных органов. Принятие мер безопасности лица, находящегося в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнение определения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому, в очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и в ВАКС в 14:00 4 августа для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", - отмечается в сообщении.

Задержание Чауса

31 июня в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы. Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности". В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными. По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивает на передаче им Чауса.

Дело против Чауса

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тыс. долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке. В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове. Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева. 5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

17 мая в Telegram-канале появилось видео, на котором экс-судья Чаус заявил о намерении вернуться в Украину и опроверг информацию о его похищении.

Адвокат и семья Чауса предположили, что он сказал это под давлением.

Автор: Виталий Саенко