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"Младше и ментально другие": Зеленский оценил нынешний состав Верховной Рады

16:27, 22 апреля 2020
Политика
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Иллюстрация / REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий состав Верховной Рады младше и «ментально» отличается от других созывов украинского парламента.

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Об этом он сообщил в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

«В Украине еще не было такой Верховной Рады, она по возрасту младше любого созыва Верховной Рады, ментально она другая, особенно партия «Слуга народа» - они разные, их много, но при этом результат есть результат - 180 законов за 8 месяцев было принято в Верховной Раде Украины. Где есть такая статистика?» - сказал Зеленский.

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