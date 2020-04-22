"Младше и ментально другие": Зеленский оценил нынешний состав Верховной Рады

Президент подчеркнул, что за 8 месяцев работы ВР 9-го созыва приняла 180 законов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действующий состав Верховной Рады младше и «ментально» отличается от других созывов украинского парламента.

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Об этом он сообщил в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в эфире ведущих украинских телеканалов.

«В Украине еще не было такой Верховной Рады, она по возрасту младше любого созыва Верховной Рады, ментально она другая, особенно партия «Слуга народа» - они разные, их много, но при этом результат есть результат - 180 законов за 8 месяцев было принято в Верховной Раде Украины. Где есть такая статистика?» - сказал Зеленский.