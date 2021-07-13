Бюджет Каменского теряет миллионы гривен на схемах, которые мэр города Андрей Белоусов организовал через широкий круг своих друзей и родственников. По данным СМИ, против мэрии завели десятки уголовных дел, число которых продолжает расти, сообщает Znaj.ua.

Характерным примером того, как действовала городская власть Каменского во главе с Белоусовым, стала история с выбиванием долгов за отопление из местных неплательщиков КП "Теплосети" через компанию "Эксперт групп М".

Фирма зарегистрирована в Каменском 15 октября 2019 года, буквально за месяц до объявления тендера, с которым "Эксперт Групп М" заключила договор с КП "Теплосети" на выбивание долгов в размере 1,5 миллиона гривен.

Основателем фирмы оказался Валентин Маханько, доверенное лицо одного из кандидатов от партии Белоусова "Пчела" на выборах в 2020 году. Директор фирмы Евгений Лукашов также номинально возглавлял сразу ряд других компаний с орбиты мэра Каменского.

"Зная подходы и методы Белоусова, становится понятно, что это не случайное совпадение, а очередная схема вывода бюджетных денег", - отмечают журналисты.

Интересна и схема с городским освещением и светофорами. Например, за повторную установку светофора в центре города фирма сына экс-советника Андрея Белоусова Василия Белобородова "Горсвет плюс" заработала сразу 6,1 миллиона гривен.

Тогда торги провели по-тихому на майских праздниках, во время "внезапного" карантина в Департаменте ЖКХ, при этом все необходимые договоры уже были заключены. Более того, с центральной площади убрали вполне рабочие светофоры в связи необходимостью освободить место под скандальные Мафы. Всего за короткий срок существования компания получила 117 млн гривен средств местного бюджета.

Также СМИ поймали мэра Каменского на схеме с ремонтом дорог. Фирма-монополист одногруппника Белоусова Вадима Ермоленко "Укравтобуд" завышала стоимость ремонта в среднем на 20%. Только на пяти недавних тендерах по ремонту дорог в Каменском город мог бы сэкономить более 4 млн гривен.

Кроме того, через КП "Добробут" мэрия выводила бюджетные деньги на созданное в начале 2021 года предприятие "Аварийная служба города". Только за первый месяц его существования было выведено 6,2 млн гривен, при этом предприятие на самом деле не проводило работ, за которые были перечислены средства.

Ранее СМИ писали о том, что мэр Каменского Белоусов установил себе зарплату, которая выше зарплаты мэра Киева и президента.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко