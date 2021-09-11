Министр юстиции Денис Малюська выразил готовность также самому пройти проверку на полиграфе.

Министр юстиции Денис Малюська намерен проверить руководителей крупных медиа с помощью "детектора лжи" относительно получения теневых доходов.

Об этом он сказал на форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

"Я вижу, что наши СМИ очень крутые. Наши ток-шоу, контент, который генерируется медиа-компаниями, нельзя сравнить с тем, что могут себе позволить государственные компании... Есть теневая сторона функционирования СМИ в Украине. Я не говорю обо всех", - отметил Малюська.

Читайте такжеВ СБУ прокомментировали санкции против семьи Шарий и сайта "Страна"

"Я бы хотел предложить собрать руководителей наших крупных СМИ с моим участием и пройти на соответствующем оборудовании тест, чтобы понять, говорим ли мы правду. Кто берет зарплату "в конвертах". Я и сам как министр готов принять в этом участие. Узнать, например, получали ли те, кто владеет крупными медиа-холдингами, какие-либо неофициальные зарплаты, которые не были задекларированы", - добавил он.

Напомним, недавно Малюська рассказал, что пока в отставку не собирается. Как заявил чиновник, он напишет соответствующее заявление, если его об этом попросят 3 человека - его жена, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Игорь Орел