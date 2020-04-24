Одним карантином коронавирус не победить – Шахов в Раде (видео)

Также депутат призвал провести бесплатное массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу.

Народный депутат Украины Сергей Шахов, который стал первым парламентарием, победившим коронавирус, сегодня впервые выступил в парламенте.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Во время выступления нардеп заявил, что необходимо не только бороться с коронавирусом, но и спасать экономику. Он назвал карантинные меры вынужденными, но такими, что не помогут преодолеть кризис.

«Одним только карантином победить коронавирус невозможно. Это дорога в никуда. Мы даже не знаем, сколько реально больных в нашей стране... Минздрав продолжает считать больных, а надо искать здоровых. Нам нужно думать не о том, как не заболеть, а о том как выздороветь», - отметил Шахов.

Читайте такжеКоронавирус в Раде: нардеп назвал зараженных коллег

Также депутат призвал провести бесплатное массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу с помощью украинского теста, который уже прошел тестирование и доказал свою эффективность.

«К счастью, у нас есть гениальные ученые, которые уже разработали тест на антитела. Мы пятая страна в мире, которая имеет такой тест. Более того, наш, отечественный тест имеет эффективность 98%, а стоит в десять раз дешевле, чем иностранные аналоги», - добавил парламентарий.

Нардеп предлагает выдать тем украинцам, которые имеют антитела, карты иммунитета и позволить им вернуться к нормальной жизни. В то же время, он предлагает создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных коронавирусной болезнью методом плазмопереливания.

Среди мер, направленных на выход страны из карантина, Шахов предложил: доплатить из госбюджета тем, у кого нет антител к вирусу и кто будет вынужден продлить карантин, ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, организовать работу группы ученых, которые займутся разработкой лекарств при государственной поддержке и содействии.

Как сообщалось ранее, нардеп Сергей Шахов прошел тест на антитела к COVID-19. Его кровь подходит для лечения больных в тяжелой форме.