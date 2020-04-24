Одним карантином коронавирус не победить – Шахов в Раде (видео)
Народный депутат Украины Сергей Шахов, который стал первым парламентарием, победившим коронавирус, сегодня впервые выступил в парламенте.
Об этом он сообщил на странице в Facebook.
Во время выступления нардеп заявил, что необходимо не только бороться с коронавирусом, но и спасать экономику. Он назвал карантинные меры вынужденными, но такими, что не помогут преодолеть кризис.
«Одним только карантином победить коронавирус невозможно. Это дорога в никуда. Мы даже не знаем, сколько реально больных в нашей стране... Минздрав продолжает считать больных, а надо искать здоровых. Нам нужно думать не о том, как не заболеть, а о том как выздороветь», - отметил Шахов.
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Также депутат призвал провести бесплатное массовое тестирование населения на антитела к коронавирусу с помощью украинского теста, который уже прошел тестирование и доказал свою эффективность.
«К счастью, у нас есть гениальные ученые, которые уже разработали тест на антитела. Мы пятая страна в мире, которая имеет такой тест. Более того, наш, отечественный тест имеет эффективность 98%, а стоит в десять раз дешевле, чем иностранные аналоги», - добавил парламентарий.
Нардеп предлагает выдать тем украинцам, которые имеют антитела, карты иммунитета и позволить им вернуться к нормальной жизни. В то же время, он предлагает создать национальную сеть банков крови с антителами, которая будет применяться для лечения тяжелобольных коронавирусной болезнью методом плазмопереливания.
Среди мер, направленных на выход страны из карантина, Шахов предложил: доплатить из госбюджета тем, у кого нет антител к вирусу и кто будет вынужден продлить карантин, ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса, организовать работу группы ученых, которые займутся разработкой лекарств при государственной поддержке и содействии.
Как сообщалось ранее, нардеп Сергей Шахов прошел тест на антитела к COVID-19. Его кровь подходит для лечения больных в тяжелой форме.