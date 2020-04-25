Сенаторы США просят ООН расследовать работу ВОЗ по борьбе с коронавирусом

По мнению республиканцев, ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила «существенное уважение» к Китаю.

Ведущие республиканцы в Сенате США обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой провести независимый обзор ответных мер Всемирной организации здравоохранения на пандемию коронавируса.

Как сообщает НВ со ссылкой на Reuters, об этом говорится в письме сенаторов-республиканцев во главе с председателем комитета Сената по иностранным делам Джимом Ришем на имя Генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша.

По мнению республиканцев, ВОЗ во главе с Тедросом Аданом Гебреесусом проявила «существенное уважение» к Китаю.

«Похоже, что во время этой пандемии ВОЗ оказала существенное уважение правительству Китая. Восстановление доверия к ВОЗ … потребует большей прозрачности, подотчетности и реформы», — написали сенаторы-республиканцы.

Они также подчеркнули, что группа по расследованию должна быть создана немедленно. А результаты работы этой группы должны будут «включать промежуточную оценку эффективности работы ВОЗ на сегодняшний день» и рекомендации для реформ.

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Как пишет агентство, несмотря на то, что в письме сенаторы косвенно раскритиковали ВОЗ, они заняли менее конфронтационную позицию, чем президент США Дональд Трамп. 15 апреля Трамп заявил о временном прекращении финансирования ВОЗ на время проверки его реакции на пандемию коронавируса.

Он отметил, что ВОЗ не выполнила своего основного назначения, провалив работу по информированию других стран об опасности коронавируса.

Также Трамп обвинил ВОЗ в том, что она вела неправильную работу по Китаю, покрывая заявления власти.