В МИД РФ назвали действия "недружественными" и пригрозили ответом Москвы.

Республика Молдова решила выслать из страны сотрудника посольства Российской Федерации после обысков в парламенте, прошедших накануне. Как сообщает Радио Свобода, посла России в Кишиневе Олега Васнецова утром 1 августа вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы. Причина - сообщение, что работник посольства объявлен нежелательным лицом в республике.

По данным издания, после этого российский посол и МИД РФ заявили, что действия властей Молдовы являются "недружественными" и получат ответ от Москвы.

"Министерство иностранных дел в Кишиневе уточнило, что у российского дипломата есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Молдовы. Его высылка состоялась сразу после обысков в парламенте, проведенных 31 июля сотрудниками Службы разведки и безопасности и Прокуратуры по борьбе с преступностью и особо важными делами Молдовы", - пишет СМИ. Видео дня

Говорится, что после этих обысков на 72 часа были задержаны депутат парламента и сотрудник пограничной полиции по подозрению в государственной измене и заговоре. По версии прокуратуры, они собирали и передавали российскому дипломату в Кишиневе информацию, которая вредит интересам страны.

Васнецов назвал "странным" то, что российский дипломат был объявлен персоной нон грата, пока не завершено расследование и "не собрана доказательная база".

Комментируя задержание двух чиновников, президент Молдовы Майя Санду заявила, что "самое главное сейчас - убедиться, что этот пример государственной измены будет наказан самым строгим образом, как того требует закон".

Издание напоминает, что год назад Молдова выслала 45 из 70 российских дипломатов и технических сотрудников российского посольства после того, как журналистское расследование выявило "чрезмерное" количество антенн на зданиях посольства.

Обновленный список после высылки российских дипломатов показывает, что в посольстве России в Кишиневе осталось 10 дипломатов, которые были аккредитованы в Молдове в разные периоды - с 2013 по 2022 год.

Конфликт Молдовы и РФ

Напомним, ранее в Молдове заявили, что имеют право выслать дипломатов РФ, если Кремль прибегнет к новым действиям, которые наносят ущерб интересам страны. В частности, после президентских выборов в марте Молдова выслала российского дипломата из-за того, что Москва открыла четыре избирательных участка в непризнанной Приднестровской молдавской республике. Молдова разрешила открыть один избирательный участок в Кишиневе.

Молдова также приказала сократить штат посольства России на 45 человек в 2023 году после того, как она заявила, что Россия использует там оборудование для шпионажа. Министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой заявил, что, если действия продолжат наносить ущерб национальным интересам страны, как это было в случае с организацией так называемых российских президентских выборов на восточном берегу Днестра, это "остается вариантом".

Он признал, что такая стратегия рискованна, поскольку ответные российские высылки молдавских дипломатов могут усложнить работу посольства в Москве.

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