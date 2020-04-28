Несмотря на самый высокий уровень доверия граждан среди руководителей отрасли здравоохранения, к главному санврачу Ляшко также высокий уровень недоверия.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пользуется доверием 41% опрошенных украинцев.

Это самый высокий показатель доверия граждан среди действующих и бывших руководителей медицинской отрасли, пишет группа Рейтинг в комментарии к соцопросу.

При этом Ляшко не доверяют тоже много людей — треть опрошенных (31%), а каждый пятый (19%) не знает, кто это.

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Главе Минздрава Максиму Степанову доверяет каждый четвертый (25%), и столько же украинцев ему не доверяют (26%). При этом больше всего опрошенных (38%) не знают, кто он такой.

Если говорить об экс-руководителях Минздрава, то Уляне Супрун доверяют всего 19% опрошенных украинцев, а не доверяют целых 63%. Не знают ее лишь 13% респондентов.

Бывшему главе ведомства Илье Емцу доверяют 16% (не доверяют 33%, не знают 41%), а еще одной экс-руководительнице Минздрава, Зоряне Скалецкой – 13%, 39% и 41% соответственно.

Опрос по "случайным" телефонным номерам с использованием компьютера проведен 24-25 апреля 2020 года среди 1200 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,8%.