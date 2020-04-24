Комитет Рады поддержал законопроекты о поддержке культуры и креативных индустрий во время карантина - Ткаченко

Также депутаты решили обратиться к правоохранителям из-за кадров насилия над детьми в фильме "ДАУ. Дегенерация".

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал законопроекты по поддержке культуры и креативных индустрий в Украине во время карантина.

Об этом сообщил председатель комитета, нардеп Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

По его словам, три проекта законов были поддержаны единогласно представителями всех фракций парламента. Данные документы, объясняет депутат, помогут этим сферам пережить экономические последствия карантина.

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"Два из них - о внесении изменений в бюджетный и налоговый кодексы - переданы на рассмотрение профильных комитетов. Надеемся на поддержку коллег и их быстрое рассмотрение", - добавляет Александр Ткаченко.

Он также рассказал, что на комитете обсуждали опубликованные ранее кадры насилия над детьми в фильме режиссера Ильи Хржановского "ДАУ. Дегенерация".

"Это история "на грани", а кадры ошеломляют. Поэтому наш комитет принял решение обратиться в правоохранительные органы. Мы хотим проверить факты привлечения малолетних детей к натуральным съемкам кадров насилия. Также понять, какой вред этот факт мог причинить детям. Показ любых кадров, где присутствует "нечеловеческая" жестокость, даже если это художественное произведение, могут приводить к "популяризации" подобных действий", - написал депутат.

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По мнению Ткаченко, режиссер не может быть причастным к деятельности Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". "Подобные факты профессиональной деятельности идут в разрез с идеологией центра, которая заключается в защите общечеловеческих ценностей и недопустимости любого насилия, что символизирует Бабий Яр", - пояснил он.

"Соответствующее заявление мы направили генеральным директорам Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" и Благотворительного фонда "Мемориал Холокоста «Бабий Яр", - добавил председатель комитета.