Мэр Ивано-Франковска поддержал коллегу из Черкасс относительно ослабление карантина в городе

Марцинкив отмечает, что карантин один для всех, но не для избранных.

Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поддержал своего коллегу, мэра Черкасс Александра Бондаренко, которого вызывают на допрос из-за преждевременного смягчения карантина в городе.

Городской председатель Ивано-Франковска написал в Facebook соответствующее сообщение.

Марцинкив отмечает, что карантин один для всех.

"Такое впечатление, что хотят уничтожить местное самоуправление, пооткрывали кучу дел на мэров, забрали средства у общин, закрепостили украинцев относительно выезда за границу, продали землю, обманули с доплатами медикам! Поддерживаю мэра Черкасс Боднаренко!!! Карантин один для всех, а не для избранных!", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантин. На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мероприятий.

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В тот же день на своей странице в Facebook Бондаренко обнародовал фото с СМС-сообщениями, в которых его предупреждают об аресте, если он «не успокоит свои таланты». Мэр Черкасс утверждает, что это сообщение якобы прислал ему первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов.

Сегодня, 2 мая, в Офисе президента опровергли утверждение Бондаренко о том, что Трофимов якобы посылал ему СМС-сообщения. Вместе с тем в Офисе президента отметили, что действия мэра и горисполкома Черкасс должны получить надлежащую юридическую оценку.

В то же время Трофимов заявил, что мэр Черкасс преждевременно отменил карантин в городе, чтобы повысить свой рейтинг перед местными выборами.

Позже Анатолий Бондаренко предупредил президента Украины Владимира Зеленского, что город будет оказывать сопротивление в случае преследования за решение смягчить карантин в городе, введенный с целью противодействия распространению коронавирусной болезни. Об этом Бондаренко заявил в видеообращении, размещенном на его странице в Facebook.

«Черкассы будут оказывать сопротивление, запомните, Черкассы - свободный казацкий город. Если нужно будет объединить Украину - мы объединим Украину. Помните, никто в жизни не одолел Черкассы», - заявил Бондаренко.