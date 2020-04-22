И.о. директора ДБР Соколову хотят через суд запретить издавать указы и распоряжения

Суд решает, имеются ли сейчас основания для такого запрета.

Окружной административный суд Киева просят запретить и.о. директора Государственного бюро расследований Александру Соколову издавать приказы и распоряжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Окружного админсуда Киева.

Истцом по административному делу о запрете Соколову исполнять обязанности директора ГБР было подано в Окружной админсуд Киева заявление об обеспечении иска. В частности, истец Ростислав Попович просит суд запретить Соколову издавать в пределах полномочий приказы и распоряжения, обязательные к исполнению работниками ГБР до вступления решения по делу в законную силу.

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В пресс-службе напомнили, что указанное административное дело рассматривается судом по правилам упрощенного искового производства без проведения судебного заседания и вызова участников дела. Согласно части 2 статьи 150 Кодекса административного судопроизводства Украины, обеспечение иска допускается как до предъявления иска, так и на любой стадии рассмотрения дела.

Сейчас судом решается вопрос наличия правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Как сообщал УНИАН, Александр Соколов исполняет полномочия директора ГБР с 17 марта, в связи с назначением руководителя ведомства Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.