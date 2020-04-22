Главы МИД стран "нормандской четверки" запланировали переговоры по видеосвязи

В МИД хотят придать импульс «нормандскому процессу».

Разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц «нормандского формата» (Украины, Германии, Франции и РФ) предварительно запланирован на 30 апреля.

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Об этом в комментарии УНИАН со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

«Как сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, разговор по видеосвязи министров иностранных дел стран-участниц «нормандского формата» предварительно запланирован на 30 апреля», - отметила она.

По словам Зеленко, необходимость переговоров глав МИД неоднократно подчеркивал глава украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД надеются на конструктивный подход со стороны России в деле поиска решения для достижения мира на Донбассе и прекращения агрессии.

«Нам нужно придать импульс «нормандскому процессу», - подчеркнула пресс-секретарь МИД.