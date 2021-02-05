По оценкам Комитета избирателей, четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента.

В Комитете избирателей Украины назвали парламентские фракции и группы, депутаты которых больше всех прогуливали пленарные заседания Верховной Рады во время четвертой сессии в сентябре 2020 - январе 2021 года.

Как сообщила пресс-служба КИУ главными прогульщиками 4 сессии стали народные депутаты группы "За будущее".

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"В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировалась только треть депутатов группы - 36%", - говорится в сообщении.

По данным КИУ, в течение 4 сессии в среднем на заседаниях регистрировались 40% народных депутатов фракции "ОПЗЖ", 51% депутатов ВО "Батькивщина", 56% депутатов группы "Довира" и 58% депутатов "Голоса".

Лидерами по посещаемости парламента на протяжении 4 сессии ВР стали народные депутаты "Европейской солидарности" и "Слуги народа" - в среднем на заседаниях было зарегистрировано 63% депутатов "ЕС" и 62% депутатов "СН".

"Четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, выступавших в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована", - прокомментировал результаты мониторинга председатель КИУ Алексей Кошель.

Также он отметил, что перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, фактически не изменился. "Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований", - добавил председатель КИУ.

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Автор: Юлия Петриченко