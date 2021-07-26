АРМА передала средства гражданину на основании поддельного документа.

Следователи Государственного бюро расследований допросили высокопоставленных чиновников АРМА по делу о незаконной передаче арестованных $400 тысяч по поддельным документам.

Об этом на условиях анонимности сообщает источник в ГБР.

"Следственные действия проводились в рамках уголовного производства №42020000000002497 по признакам таких уголовных нарушений как получение взятки, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывании доходов, полученных преступным путем и подделку документов, – сообщили в ГБР. - На допросе были врио главы АРМА Виталий Сигидин, заместитель председателя АРМА Владимир Павленко и начальник управления менеджмента активов агентства Вахтанг Бочоришвили".

В рамках производства правоохранители будут проводить экспертизу почерков фигурантов дела. По информации ГБР, в доме топ-должностных лиц АРМА во время обысков изъяли немало документов и записные книжки, в которых может быть информация об их причастности к коррупционным действиям. Именно поэтому следователи ГБР попросили предоставить образцы подписи и почерка для экспертизы.

"Павленко дал образцы подписи и почерка для экспертизы, – пояснили в ГБР. – А Сигидин и Бочоришвили - отказались. Мы связываем это с тем, что Павленко обычно записывает заметки в мобильный телефон, а Бочоришвили и Сигидин – записывают все в блокнот. По крайней мере, так говорят их коллеги и знакомые".

Напомним, как писали СМИ, в рамках производства об убийстве в мае 2020 года правоохранители изъяли 400 тысяч долларов из банковской ячейки свидетеля по делу Сергея Киселева. Впоследствии суд наложил на эти средства арест, после чего вся сумма оказалась на балансе АРМА. Киселев неоднократно пытался через суд вернуть эти средства, но даже с судебным решением о снятии ареста с изъятого суммы получал отказ от АРМА.

Взамен АРМА передала средства гражданину Игорю Королю, который заявил АРМА о том, что 400 тысяч долларов, на которые суд наложил арест, а затем передал в АРМА, на самом деле принадлежат ему. И в качестве доказательства предоставил определение Печерского суда, который отменил арест на средства. Впоследствии выяснилось, что это постановление – поддельный документ.

Автор: Григорий Бондарь