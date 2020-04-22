Экс-министра Уманского обвинили в связях с фирмой, которая предоставляла фиктивные документы и занималась финансовыми махинациями в США

Американская Комиссия по ценным бумагам официально признала эту фирму подставной и фиктивной.

Экс-министр финансов Игорь Уманский входил в состав фирмы Gase Energy, которая неоднократно фигурировала в международных скандалах, предоставляла фиктивные документы и принимала участие в мошеннических операциях на территории США.

Об этом в блоге на сайте Obozrevatel пишет Владимир Иванов.

Так, оказалось, что сначала упомянутая выше компания GASE Energy была зарегистрирована под названием Epsilon Corp 17 октября 2011 года в штате Делавэр, а уже 10 сентября 2013 года компания сначала сменила название на Gase East Energy, а 13 июня 2014 года на GASE Energy.

Отмечается, что фирма позиционировала себя как онлайн платформа для помощи стартапам, но впоследствии стала заниматься покупкой и развитием объектов сферы природного газа в Украине.

Как поясняет автор блога, "заокеанские связи" компании, в которую входит Уманский, на самом деле являются фиктивными, ведь она не ведет никакой хозяйственной деятельности на территории США, а исключительно в Украине.

По его предположениям, фиктивные связи создали для вывода капитала за границу и дальнейшей его легализации.

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Фирму, в состав которой входит Уманский, замечали и в скандалах - во время подписания отчетности за 2013 год, регулятор рынка ЦБ США сообщил, что не доволен отчетом компании за 2013 год из-за того, что она пыталась завысить запасы газа, на добычу которого имела разрешение.

"Это делалось для того, чтобы разместить больше акций на рынке ЦБ, которые могли купить "инвесторы", и таким образом, вывести деньги в юрисдикцию США для дальнейших операций по легализации. Фактически Уманского с сообщниками поймали на попытке фальсифицировать отчетность, в которой его компания хотела отразить работу 7 шахт в то время, как реально была задействована в процессе добычи природного газа-метана только одна", - поясняется в колонке.

Вследствие этого фирму отнесли к категории OTC Pink No Information - это самый низкий и спекулятивный уровень трех торговых площадок для торговли внебиржевыми акциями.

При этом еще в одном расследовании американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, структура Уманского упоминается как шелл-компания, то есть как подставная или фиктивная.

По словам автора блога, абсурд ситуации заключается в том, что после того, как финансовые институты США указали на мошеннические действия Уманского в 2015 году, это никоим образом не повлияло на стремительное развитие его карьеры в Украине.

"Поэтому, выиграет ли Украина от возможного нового витка карьеры Уманского, если тот станет советником Андрея Ермака? Не будет ли сорвана финансовая помощь Украине от МВФ, несмотря на то, что Уманский открыто выступает против такого сотрудничества? А главное – не пострадает ли репутация самого Президента Зеленского в результате подобной кадровой политики? Что уж говорить, ведь даже профессиональные способности отставного "экспресс-министра" подвергаются сомнению профессиональным сообществом, как и добродетель", - говорится в материале.

Напомним, ранее экс-министр Уманский подтвердил, что будет назначен советником председателя ОП.

Также отмечалось, что нардеп Дубинский от "Слуги народа" заявил, что назначение Уманского на должность советника председателя ОП может свидетельствовать об образовании двух вертикалей власти.