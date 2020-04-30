Экс-депутата БПП осудили условно на три года
Бывший депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко, незаконно получивший компенсацию за наем жилья, осужден условно на три года.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сегодня Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и Черненко, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.
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Напоминается, что на протяжении февраля 2016 - ноября 2018 года экс-депутат получил денежную компенсацию в размере более 582 тыс. грн, которые были перечислены на его карточный счет.
Однако следствием установлено, что депутат с женой имел в общей собственности квартиры в Киеве.
Кроме того, на тот момент сам депутат проживал в населенном пункте недалеко от столицы, входившем в пределы, за которые компенсация не предусматривается.
Приговором Антикоррупционного суда утверждено соглашение между прокурором и обвиняемым. Бывший народный депутат признан виновным в злоупотреблении служебным положением, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 тыс. грн.
Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что народные депутаты VIII созыва вернули около 1,65 млн грн необоснованно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве после того, как детективы НАБУ начали расследование в октябре 2018 года.