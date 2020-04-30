Экс-депутата БПП осудили условно на три года

Также бывший парламентарий должен уплатить 17 тыс. грн штрафа.

Бывший депутат от «Блока Петра Порошенко» Александр Черненко, незаконно получивший компенсацию за наем жилья, осужден условно на три года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сегодня Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором САП и Черненко, который незаконно получил компенсацию на расходы за наем номера в гостинице «Киев» в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья.

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Напоминается, что на протяжении февраля 2016 - ноября 2018 года экс-депутат получил денежную компенсацию в размере более 582 тыс. грн, которые были перечислены на его карточный счет.

Однако следствием установлено, что депутат с женой имел в общей собственности квартиры в Киеве.

Кроме того, на тот момент сам депутат проживал в населенном пункте недалеко от столицы, входившем в пределы, за которые компенсация не предусматривается.

Приговором Антикоррупционного суда утверждено соглашение между прокурором и обвиняемым. Бывший народный депутат признан виновным в злоупотреблении служебным положением, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. По согласованию сторон ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что народные депутаты VIII созыва вернули около 1,65 млн грн необоснованно полученной компенсации за аренду жилья или наем гостиничных номеров в Киеве после того, как детективы НАБУ начали расследование в октябре 2018 года.