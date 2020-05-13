Дубинский: против министра Криклия завели уголовное дело (документ)

Народный депутат от «Слуги Народа» Александр Куницкий добился открытия уголовного дела против министра инфраструктуры Владислава Криклия за схему обилечивания владельцев автотранспорта на газу.

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Об этом сообщил нардеп от «Слуги Народа» Александр Дубинский в своем телеграм-канале.

«Криклий с подельниками приняли ряд постановлений Мининфраструктуры, которыми сертификация газобаллонного оборудования сводится на 6 фирм, а цена такой сертификации с 800 гривен увеличивается до 3000 гривен», - отметил он.

По словам Дубинского, «Криклий - ещё более зашкварный министр, чем его шеф Шмыгаль» и это будет доказано.

Ранее Дубинский заявил, что министр инфраструктуры Владислав Криклий назначил своим советником Андрея Батищева, при котором в 2015-2016 годах прекрасно работала система откатов с подрядчиков по строительству дорог.