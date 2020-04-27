Попавшая в скандал с пьяным вождением депутат Киевсовета является тетей одиозного предпринимателя Столара – нардеп

Вадим Столар является предпринимателем и народным депутатом от «Оппозиционной платформы - За життя».

Депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая попала вчера в скандал с пьяным вождением и дракой с полицией, является тетей скандального предпринимателя Вадима Столара.

Об этом сообщает нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

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Вадим Столар является предпринимателем и народным депутатом от «Оппозиционной платформы - За життя», в Верховной Раде 6-го созыва был депутатом от печально известной «Партии регионов».

По информации СМИ, Столар имел отношения к ООО «Элита-центр». По данным МВД и прокуратуры, Столар в уголовном деле по «Элита-центр» как подозреваемый не фигурировал и к ответственности не привлекался. По собственным словам Вадима Столара, проект, в котором он участвовал, не имел отношения к продаже квартир. По мнению российского миллиардера Владимира Антонова (которого власти Литвы обвиняет в похищении сотен миллионов долларов), Столар и трое других фактически экспроприировали из Конверсбанка его деньги.

2017 Столар был зафиксирован журналистами на частном самолете из Неаполя с мэром Виталием Кличко. Вышло расследование об оффшорной чартерной компании и непрозрачных деловых связях с мэром.

14 ноября 2018 Столара тайно завозили в Администрацию Президента. Впрочем, в Администрации заявили, что Порошенко не встречался с бизнесменом, но отказались сообщить, с кем именно Столар встречался.

Как сообщал УНИАН, вечером 26 апреля в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака. Сообщалось, что чиновник и депутат Киевсовета Людмила Костенко, которая находилась с ним в авто, устроили спор с полицией, а Слончак даже якобы ударил копа.