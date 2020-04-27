Печерский суд снова не смог собраться для избрания меры пресечения Януковичу

Судья Печерского райсуда Олеся Батрин перенесла заседание на 30 апреля на 11:00.

Печерский районный суд Киева снова не смог собраться для избрания экс-президенту Виктору Януковичу меры пресечения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Адвокатская совещательная группа.

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«Защита Януковича не явилась. Направили ходатайство об отложении заседания в связи с карантином. Хотя это и категория дел, которая рассматривается безотлагательно. Зато прокуратура подала ходатайство о соблюдении разумных сроков и об онлайн-трансляции заседания. Аналогичные ходатайства подали многочисленные СМИ, ГО, в т.ч. пострадавшие по делам Майдана, их адвокаты. Судья Батрин (судья Печерского райсуда - УНИАН) перенесла заседание на 30 апреля на 11:00", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 февраля 2014 года на Майдане Незалежности в Киеве произошел массовый расстрел протестующих во времена Майдана.

По данным Минздрава, 18-20 февраля погибли 82 человека (71 участник Майдана и 11 силовиков), пострадали более 600 человек.

По данным миссии ООН, в те дни умерли 98 человек (84 протестующих, 13 силовиков и один случайный человек).

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В уголовном производстве от 23 июня 2017 года расследуются обстоятельства организации Януковичем превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов, в частности превышение власти бывшим руководством правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди протестующих, в том числе по фактам умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части г. Киева и террористического акта, совершенных с 18 по 20 февраля 2014 года (ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, п 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

4 марта 2020 года Печерский райсуд Киева избрал меры пресечения в виде содержания под стражей для бывших высокопоставленных чиновников - двух руководителей правоохранительных органов, которых подозревают в причастности к организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений против протестующих в феврале 2014 года. По информации источников УНИАН в правоохранительных органах, речь идет об экс-председателе Службы безопасности Украины Александре Якименко и бывшем командующем внутренних войск Украины Станиславе Шуляке.