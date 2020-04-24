ГБР вызвало Януковича на допрос

Экс-президента в Бюро ждут утром 30 апреля.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича, который сейчас скрывается в России, вызвали для проведения следственных действий в Государственное бюро расследований.

Соответствующая повестка опубликована на сайте ГБР.

Януковича в ведомстве ждут уже в следующий четверг.

"Повестка о вызове Януковича Виктора Федоровича, 09.07.1950 г.р., согласно требованиям ст.ст. 133, 135 УПК Украины вызывается на 10 час. 00 мин. 30 апреля 2020 года к следователю третьего отдела Управления по расследованию уголовных правонарушений, совершенных военнослужащими, Главного следственного управления Государственного бюро расследований Бересту А.А., для приобретения процессуального статуса и проведения соответствующих следственных и процессуальных действий в уголовном производстве №62019000000000046, по адресу: г. Киев, ул. Симона Петлюры, 15, кабинет №513", - говорится в тексте документа.

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Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не принимал участия в судебном процессе. После побега из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.