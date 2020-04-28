ГБР завершило расследование дела Пашинского

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским тяжкого телесного повреждения гражданину.

Читайте такжеДело Пашинского: суд отпустил экс-нардепа домойКак сообщает пресс-служба ГБР, досудебным расследованием установлено, что 31 декабря 2016 года во время конфликта с гражданином тогдашний народный депутат применил собственную огнестрельное оружие (пистолет Glock 19) путем осуществления выстрела в ногу потерпевшего.

«В результате противоправных действий народного избранника гражданин получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги, что в итоге привело к наступлению инвалидности и, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, является тяжким телесным повреждением», - говорится в сообщении.

Стороне защиты сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам. После выполнения требований, предусмотренных статьей 290 УПК Украины, обвинительный акт (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) будет направлен в суд.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2019 года Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря. Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химику тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильківщини Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

Дело несколько раз то закрывали, то снова возобновляли. Также против Хиимкуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября 2019 года коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе постановление Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

29 ноября 2019 года судья Печерского райсуда Алексей Соколов отказался отдать на поруки Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.