Дело Гандзюк: Венедиктова отреагировала на акцию под ее домом

Активисты были возмущены сегодняшним решением о завершении досудебного расследования и вышли на акцию протеста под Офис президента и под дом Венедиктовой.

Генпрокурор Ирина Венедиктова отреагировала на акцию протеста активистов инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк", которые пришли под Офис президента и под ее дом.

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Комментарий она оставила на своей странице в Facebook.

"Правозащитники - это совсем про другое. Орган досудебного расследования, реформированная прокуратура и отформатированный суд - это не то, 2 года расследования, количество следователей и прокуроров, что в разы превышает количество лиц с файерами - это не то, есть только собственное видение, как должно быть... но это тоже неточно. 55 томов дела - не интересует. Вы хотите правды? - Начался процесс ознакомления с материалами следствия", - написала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 апреля, в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования по делу и об установлении конечного заказчика этого преступления - Мангера.

Активисты возмутились решением о завершении досудебного расследования и вышли на акцию протеста под Офис президента и под дом Венедиктовой.