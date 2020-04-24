Апелляционный суд сменил круглосуточный домашний арест Черновол на ночной

Черновол запрещено покидать место жительства с 22:00 до 6:00 следующих суток до 8 июня.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда изменила меру пресечения народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол с круглосуточного домашнего ареста на ночной - с 22:00 до 6:00.

Соответствующее заседание транслировалось на YouTube-канале суда.

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"Коллегия судей ... постановила апелляционные жалобы защитников ... в интересах подозреваемой Черновол удовлетворить частично ... Решение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства ... отменить. Постановить новое решение ... и применить к Черновол меру пресечения в виде домашнего ареста на определенный период времени, запретив ей покидать место жительства ... в период времени с 22:00 до 6:00 следующих суток до 8 июня», - говорится в объявленной председательствующим судьей резолютивной части решения с уду.

Кроме того, на Черновол возложены обязанности прибывать к следователю, прокурору или в суд по первому требованию, воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми, а также сдать свои документы для выезда за границу.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля народный депутат VIII созыва Татьяна Черновол заявила, что в ее доме представители Государственного бюро расследований проводят обыск. Она обнародовала скан-копию постановления Печерского райсуда Киева, в которой указано, что ее вместе с другими лицами подозревают в причастности к убийству гражданина Владимира Захарова.

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В ГБР заявили, что Черновол сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц (п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

По данным ГБР, 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, в которой располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник 1948 года рождения, который находился в партийном офисе. В случае доказательства вины ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

16 апреля судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк избрал Черновол меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.