Максим Малашкин

30 июня 2021 года Верховная Рада Украины одобрила в первом чтении проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательности использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в области транспорта", регистрационный номер 3356-д.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он направлен на имплементацию положений Директивы Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 года о поощрении к использованию энергии, произведенной из возобновляемых источников в части обеспечения выполнения Украиной международных обязательств в отношении доли энергии из возобновляемых источников в валовом конечном объеме потребления энергии на транспорте и выполнения обязательств, которые взяла на себя Украина с вступлением в Энергетического Сообщества.

В частности проектом Закона предлагается определение обязательного содержания жидкого биотоплива (биокомпонетов) в всех объемах бензинов автомобильных, отпускаемых с мест производства горючего, мест оптовой торговли горючим, и мест розничной торговли горючим, за исключением бензинов с октановым числом 98 и выше и бензинов, поставляемых для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов с 1 мая 2022 года – не менее 5% (объемных), при абсолютной погрешности определения ±0,5%.

Вместе с тем, если проанализировать нормы законопроекта, усматривается, что механизмы реализации европейских директив, что предложены в нем, содержат недостатки, которые могут негативно повлиять на рынок топлива и энергетическую безопасность Украины в целом.

Соответствующие предостережения уже высказало Главное научно-экспертное управление Верховной Рады Украины, которое отмечает следующее:

"предложенный подход создает неуверенность относительно формирования структуры предложения соответствующей продукции на рынке Украины. Ведь из содержания соответствующего предложения проекта складывается впечатление, что при практическом применении соответствующих предписаний Закона может осуществляться полное замещение топлива моторного обычного (полученного из нефтяного сырья) моторным топливом альтернативным (смесительным), что недопустимо.

В этом контексте обращаем внимание на то, что Директивой Европейского Парламента и Совета 2009/28/ЕС от 23 апреля 2009 года о поощрении к использованию энергии, произведенной из возобновляемых источников и которым вносятся изменения, а в дальнейшем отменяются Директивы 2001/77/ЕС и 2003/30/ЕС (далее – Директива 2009/28/ЕС), предусмотрено, что "каждое государство-член делает все возможное для того, чтобы доля энергии, добываемой из возобновляемых источников во всех видах транспорта по состоянию на 2020 год составила, по меньшей мере, 10% ее конечного потребления энергии в транспортном секторе.

В целях этой части применяются следующие положения:

(a) бензин, дизельное топливо и биотопливо, потребляемое автомобильным и железнодорожным транспортом, а также электроэнергия учитываются для исчисления знаменателя, то есть общего количества энергии, потребленной в транспортном секторе в целях первого абзаца;

(b) все типы производимой из возобновляемых источников энергии, потребляемых всеми видами транспорта учитываются для вычисления числителя, то есть количества добытой из возобновляемых источников энергии, потребленной в транспортном секторе в целях первого абзаца" (ч. 4 ст. 3).

По смыслу указанных предписаний говорится о доле энергии, добываемой из возобновляемых источников, в общем объеме топлива, потребленного автомобильным транспортом, представленного бензинами, дизельным топливом и биотопливом . При этом, Директива 2009/28/ЕС не устанавливает никаких ограничений по использованию на рынке видов топлива, полученного исключительно из нефтяного сырья.

Попутно обращаем внимание, что, например, и в Приложении III Директивы 2009/28/ЕС определяется структура транспортного топлива, представленная отдельно бензином, дизельным топливом и разновидностями биотоплива."

С соответствующим обращением к президенту Украины, СНБОУ, премьер-министру Украины, профильному комитету Верховной Рады Украины также обратилась и ПАО "Укртатнафта", которая является членом Украинской энергетической ассоциации и имеет в составе крупнейшего отечественного производителя нефтепродуктов - Кременчугский НПЗ.

В своем письме ПАО "Укртатнафта" отмечает, что предложенные в законопроекте №3356-д нормы делают невозможным обеспечение Министерства обороны, государственного резерва в т. ч. Для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов горючим отечественного производства без добавления биоэтанола. Кроме того, учитывая абсорбционные свойства биоэтанола, попадания влаги из атмосферы будет приводить к расслоению бензина и невозможности его длительного хранения для нужд государства или госрезерва.

В частности экспертами Ассоциации проанализированы соответствующие нормы законопроекта из которых усматриваются значительные риски при их реализации.

Так, в соответствии с нормами законопроекта устанавливается нормативно определенная обязательная доля содержания жидкого биотоплива (биокомпонентов) в объемах бензинов автомобильных, отпускаемых с мест производства горючего, мест оптовой торговли горючим. Таким образом производить и продавать оптом в Украине возможно только бензины с обязательным добавлением биоэтанола.

Распределение технологических мощностей нефтеперерабатывающего завода на отдельные производства с добавлением биоэтанола и без него потребует отдельных инвестиций и является длительным во времени. В противном случае производство, транспортировка (в т.ч. трубопроводами), хранение топлива с содержанием биоэтанола и горючего, что его не содержит, теми же мощностями (резервуарами, турбопроводами, установками) может привести к остановке работы НПЗ или невозможности производить бензины без биоэтанола.

В свою очередь другие нормы законопроекта предусматривают, что только к бензинам автомобильным, импортированным на территорию Украины без содержания нормативно определенной обязательной доли жидкого биотоплива (биокомпонентов) или с недостаточным количеством жидкого биотоплива (биокомпонентов), жидкое биотопливо (биокомпоненты) для соблюдения нормативно определенной обязательной доли их содержания в бензинах автомобильных, прилагается субъектами хозяйствования, осуществляющими деятельность по производству и/или импорту горючего и/или осуществляющими оптовую торговлю горючим на таможенной территории Украины.

При указанных обстоятельствах, приобрести горючее у отечественного производителя для дальнейшего участия в поставках для нужд Министерства обороны, Государственного резерва и для создания минимальных запасов нефти и нефтепродуктов будет невозможным.

Следовательно, наиболее стратегические государственные потребители топлива должны будут приобретать исключительно импортное топливо.

С учетом приведенного, существующая редакция проекта закона, по сути, содержит дискриминационные нормы, поскольку ставит отечественных производителей в худшее положение с импортерами и создает безальтернативную энергозависимость.

Кроме того, следует учитывать, что вопрос введения обязательной доли содержания жидкого биотоплива (биокомпонентов) для бензинов с 1 июля 2022 года является как минимум преждевременнымиз-за необходимости проведения значительной подготовительной работы как для рынка, так и органов власти, а по другим факторам еще и дискриминирует потребителей (автовладельцев) в частности:

- Рост себестоимости производства и соответственно цен на топливо: через дополнительные капиталовложения, необходимые для осуществления мероприятий по смешиванию бензина и биокомпонентов, зависимость от цен на аграрную продукцию как сырье для биоэтанола, отсутствие налоговых преференций для смесей, двойное налогообложение акцизом как первичного бензина так и смеси.

- Техническая регламентация и регулирование, утверждение технического регламента относительно оценки соответствия и методов испытаний для выдачи паспорта качества смесей бензинов (разработка и утверждение стандартов для проведения испытаний и подтверждения характеристик смесей бензинов, технического регламента – срок на практике около года)

- Приобретение оборудования и обустройство необходимых технических средств, оборудования для хранения биоэтанола, его смешивания (дополнительная финансовая нагрузка, что в условиях государственного регулирования цен на топливо затрудняет осуществление инвестиций в отрасль)

- Нормативно-правовая база относительно порядка подтверждения биотоплива критериям устойчивости и происхождения биомассы, ее внедрения (срок внедрения неизвестен)

- Нормативно-правовая база и финансирование на ведение соответствующих реестров по учету содержания биотоплива и биокомпонентов (срок внедрения неизвестен)

- Наличие отечественного ресурса и мощностей для производства биоэтанола европейского качества (с характеристиками, предусмотренными EN 15938:2016 ), что отвечает критериям устойчивости (никакие расчеты к проекту закона не предоставлены, соответствующий анализ отсутствует, что может привести и к обратному эффекту в виде роста импорта биоэтанола, а не развития отечественных производителей).

- Техническая возможность украинского автопарка потреблять исключительно топливо с содержанием биоэтанола (в частности для автомобилей в возрасте 10 и более лет в т. ч. изготовленных в Украине или странах постсоветского пространства). Потребители, которые не будут иметь возможности пользоваться горючим с биоэтанолом, вынуждены будут покупать гораздо дороже топливо премиум-класса 98 и т.д., или воспользуются предложениями "серого рынка".

- Увеличение объема "серого рынка" и отсутствие реальной борьбы с нелегальными производителями (мини-НПЗ), ограниченность лабораторного контроля качества (возможно увеличение спроса на "безэтанольную продукцию" на "серых АЗС" из-за нежелания или технической невозможности потребителей заправлять автомобили горючим с биоэтанолом).

Все приведенное свидетельствует, что к регулированию такого чувствительного рынка, как рынок топлива, следует подходить взвешенно, прогнозируя шаги и результаты, поскольку неподготовленные для реализации решения могут полностью "похоронить" отечественных производителей, а с ними и борьбу за энергетическую независимость.