Заместитель главы финкомитета заявил о вопиющих нарушениях при рассмотрении поправок к «банковскому закону»

Заседание финансового комитета проводилось через ZOOM, а от подсчета голосов был отстранен секретарь комитета Палица.

Законопроект №2571-д, так называемый банковский законопроект, был внесен и рассмотрен Комитетом по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с многочисленными и грубыми нарушениями Регламента и "Закона Украины О комитетах Верховной Рады Украины", что делает невозможным его дальнейшее рассмотрение.

Об этом говорится в заявлении народного депутата Украины, заместителя председателя этого комитета Александра Дубинского.

В документе, адресованном председателю комитета Данилу Гетманцеву, говорится, что при рассмотрении поправок к законопроекту было допущено ряд грубых нарушений. В частности, неизвестно, сколько именно народных депутатов принимали участие в заседании в формате видеоконференции и был ли кворум. При подсчете голосов в ходе заседания количество депутатов, которые принимали участие в голосованиях, варьировалась.

«При проведении заседания в режиме видеоконференции в программе ZOOM, в кадре было видно только 12 депутатов (за исключением министра юстиции Дениса Малюськи Леонтьевича), из которых постоянно на связи присутствовали 8 человек. Фактически, максимум в заседании комитета 23.04.2020 года приняли участие 12 членов комитета из 32, что значительно меньше половины его состава», - говорится в заявлении депутата.

Также заместитель председателя комитета отмечает, что при условии проведения голосований через ZOOM было технически невозможно определить, действительно ли все присутствующие депутаты проголосовали.

«При проведении заседания в режиме видеоконференции в программе ZOOM, в кадре некоторых пользователей появлялось сразу два человека и при голосовании невозможно было определить, кто именно проголосовал и проголосовал ли именно тот депутат, аккаунт которого отображался в программе ZOOM. Кроме того, когда называлась фамилия депутата для получения информации о том, как он голосует за тот или иной вопрос, часто не было видно самого депутата, а лишь звучал голос о результате голосования. При этом, Законом № 116/95-ВР не предусмотрена идентификация депутата по голосу при определении результатов голосования. Путем поднятия рук и выражения своей позиции «за», «против» или «воздержался» первые дни заседаний почти никто не голосовал, что является нарушением подпункта 5 пункта 4 Заключительных положений Закона № 116/95-ВР. При этом, председательствующим не осуществлялась проверка наличия или отсутствия кворума на заседании Комитета. То есть, невозможно было выяснить, кто из депутатов действительно голосовал и как именно», - говорится в заявлении.

Дубинский отмечает, что при таких обстоятельствах голоса не должны были быть засчитаны, и соответственно голосования были искажены.

Среди других нарушений нардеп отмечает, что согласно законодательству, подсчет результатов открытого голосования осуществляется секретарем комитета. При этом, подсчет вел председатель Гетманцев.

«Подпунктом 6 пункта 4 Заключительных положений Закона № 116/95-ВР предусмотрено, что подсчет голосов во время голосования на заседании комитета, проводимом в режиме видеоконференции, осуществляется секретарем соответствующего комитета, а в случае невозможности принять участие в таком заседании секретарем комитета подсчет голосов осуществляется председательствующим на заседании или другим, определенным им членом комитета. При выяснении присутствующих и отсутствующих лиц не было объявлено о том, что секретарь комитета Палица Игорь Петрович отсутствует. Фактически, подсчет голосов был осуществлен председателем комитета Гетманцевым Д.А. То есть, подсчет голосов при проведении заседаний комитета 21-27.04.2020 года было проведено с нарушением Закона № 116/95-ВР», - отмечается в заявлении.

«Глава комитета Гетманцев умышленно отстранил секретаря комитета Игоря Палицу от его исключительного права вести подсчет голосов, и вел его самостоятельно, возможно, для прикрытия фальсификаций. Во время онлайн заседания никто не контролировал количество депутатов, присутствующих на заседании, а позиция депутатов «за»/«против»/«воздержался» фиксировалась с голоса, без видео (что не давало понять, кто вообще голосовал)», - прокомментировал собственное заявление Дубинский на своем телеграмм-канале.

Таким образом, отмечает он, голосование за сравнительную таблицу законопроекта 2571-д является сфальсифицированным, и поэтому - недействительным.

«Требую провести анализ спорных голосований комитета и провести их переголосование для устранения нарушений. Без этого сравнительная таблица законопроекта 2571-д не может считаться утвержденной комитетом, и быть розданной депутатам для голосования. Аналогичное обращение сделано в Регламентный комитет и на Главу ВР Дмитрия Разумкова», - заявил заместитель председателя финансового комитета.