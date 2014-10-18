Шестеро из 11 бойцов батальона "Айдар", пропавших без вести на Луганщине, нашлись

Шестеро из 11 бойцов добровольческого батальона "Айдар", которые позавчера пропали без вести в районе населенного пункта Смелое в Луганской области, нашлись.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

"Ситуация в районе 32-го блокпоста, где в течение последних дней шли бои, непростая, но контролируемая. Обстрелы из минометов и стрелкового оружия продолжаются. Наши военные открывают выборочный ответный огонь, проводят активные антидиверсионные мероприятия. Из одиннадцати бойцов, которые несколько дней назад пропали без вести, в ряды уже вернулись шестеро. Спасательные мероприятия продолжаются. С целью сохранения жизни военных детали операции не разглашаются", - сказал Полевой.

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