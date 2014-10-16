После встречи Азарова с депутатами РФ журналистов попросили "не давать никаких картинок"

Председатель комитета госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий попросил журналистов прекратить съемку.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, Азаров вышел из зала заседания, не проронив ни слова. В тоже время Слуцкий обратился к журналистам "не давать никаких картинок, иначе мы можем его немножко подвести".

Читайте такжеАзаров в Москве провел закрытую встречу с российскими депутатами (фото)

"Это было закрытое заседание, и мы обсуждали деликатную тему, поэтому просьба принять наши извинения, никаких интервью мы не даем", - сказал он.

При этом Слуцкий заявил, что бывший украинский премьер принимает участие в заседании комитета, так как он партнер.

"Он партнер комитета как все эксперты высокого уровня, которые имеют отношение к Украине, мы не закрываем двери ни для каких высоких экспертов, в том числе членов Кабмина Украины", - сказал Слуцкий и добавил, что обсуждалась "деликатная тема того, что происходит в Украине, и будет происходить".