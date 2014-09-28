В Украину прибыли эксперты Пентагона – СМИ

Американские военные, прибывшие в Киев в четверг и пятницу, поделятся с украинскими коллегами секретами построения тактики, а также особенностями сбора информации в борьбе с незаконными вооруженными формированиями, сообщила пресс-секретарь Пентагона Эйлин Лайнез, передает The Washington Times.

Прибывшие эксперты будут поделены на две группы, одна из которых займется оценкой потребностей Украины в сфере безопасности, а также определит возможные способы помощи Киеву со стороны США.

Лайнез также выразила надежду на углубление взаимодействия между Украиной и США в военной сфере при поддержке обеих сторон.

Читайте такжеГлава Пентагона пообещал Гелетею и в дальнейшем поддерживать УкраинуКак сообщал УНИАН, вчера Президент США Барак Обама выступил с ежегодным обращением к гражданам, в котором напомнил о роли своей страны в объединении глобальных усилий по укрощению «российской агрессии в Украине».