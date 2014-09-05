Семенченко покинул Киев и с трофейным российским танком возвращается на Донбасс

Об этом пишет командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Уезжаю из Киева, подводим черту. Всех кого вывели из окружения в отпуск отправил. Пленными занимаемся и по государственной и по коммерческой линии. Процесс запущен, будет двигаться и без меня. Надеюсь скоро увидеть ребят", - пишет Семенченко.

По его словам, всем семьям погибших государство выделяет квартиру в районе проживания и 609.000 грн. Подписано представление на более 100 орденов и медалей, за Николаевку, Карловку, Лисичанск, Попасную, Иловайск. Поданы три представления на звания Героев Украины - все посмертно.

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"Батальон Донбасс стал батальонно-тактической группой. 700 человек. По штату полк и вполне возможно ходатайствую о том чтоб такой статус и получил. Активно пополняем новобранцами. Приступаем к тренировкам. Ждем получения тяжелой техники: танки и бтры. Будет рота спецназа для борьбы с диверсионными группами", - пишет комбат.

Относительно расследования окружения группировки в Иловайске, были проведены беседы с Президентом, Премьером, главой ВР. Создана следственная комиссия ВР, прокуратура возбудила уголовное дело.

"Ждем решения президента - кого в отставку а кого под суд", - говорит Семенченко.

Комбат напомнил, что победа возможна только если "изменятся правила игры", если будет развернута система отбора мотивированных людей в армию, если генералами начнут делать за результативную работу.

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Семенченко сообщил, что едет на Донбасс.

"На Донбассе и раны быстрей заживут. Со мной несколько десятков товарищей с которыми я начинал когда то, еще в марте и апреле, танк отбитый у россиян, пара БТР и минометы с ПТУРами. Если Вы хотите защищать свою землю - присоединяйтесь в нам в Мариуполе и Красноармейске. В Краматорске и Славянске. Оружие найдём. Если сможем сами защитить свою землю без всяких миноборон, если будет земля гореть у агрессора под ногами - значит будем жить. Не сможем - значит и недостойны", - пишет Семенченко.

Комбат заявляет, что Киев за последние дни "отобрал всю энергию".

"Выборы, вбросы, интриги, подлость, дезертиры под видом героев и безответственность пополам с предательством. Знаю что трудно и батальону "Азов". Наша помощь не помешает. И наше оружие, которое им так и не выдало миобороны - тоже. А там как Бог даст. Главное "делай что должен и будь что будет"", - подытожил Семенченко.