Семенченко: До 40 единиц бронетехники из РФ прорвались через границу и движутся в сторону Мариуполя

Комбат "Донбасса" в соцсети сообщил, что сегодня утром границу Украины пересекло до 50 единиц бронетехники. В тоже время руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщает о вторжении с территории РФ 10 БТРов, 2 танков и 2 КамАЗов.

«Пока локальное и легко устранимое. По информации из Донецкого погранотряда, сегодня утром до 50 единиц бронетехники пересекло границу с РФ в районе Новоазовска. Также проводился артобстрел нашей территории. Часть техники (до 40 единиц) выдвинулась в район Мариуполя, часть двинулась в сторону Кутейниково - Амвросиевка- Иловайск», - написал Семенченко.

Комбат подчеркнул, что в Мариуполе находится не менее тысячи военных, которые смогут обеспечить безопасность города. Кроме того, усилить военных может находящийся рядом батальон «Азов».

По информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, к Мариуполю прорвалась часть колонны бронетехники РФ в составе 10 БТРов, 2 танков и 2 КамАЗов.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня утром колонна российской военной техники попыталась совершить прорыв с территории России в Украину в районе н.п.Новоазовск.Благодаря оперативным действиям украинских подразделений, колонна была расчленена. Основная часть колонны остановлена огнем наших сил", - написал Тымчук, добавив, что силы АТО предпринимают действия по ее уничтожению.

В прес-центре АТО сообщили, что утром, состоялась попытка нарушения линии границы смешанной колонной бронетехники в районе населенных пунктов Щербак-Новоазовск, но не указали количество бронетехники, которой удалось прорваться в Украны. "Пограничники вступили в бой, в результате чего дальнейшее продвижение вражеской техники остановлено на направлении Щербак-Маркин. Подразделения Государственной пограничной службы, перекрыли основные направления движения и продолжают вести бой в направлении Новоазовск-Мариуполь. С территории Российской Федерации продолжаются обстрелы в направлении Новоазовска", отметили в сообщении. публикацияПрес-центр АТО.

Напомним, заместитель командира батальона "Азов" Игорь Мосийчук сообщил, что добровольцы подтверждают вторжение военной техники из РФ. По их информации колонна движется в сторону Тельманово.

О том, что утром 25 августа колонна российских войск вошла на территорию Украины, начала обстреливать Новоазовск и двинулась на Мариуполь, сообщил СМИ один из пограничников.