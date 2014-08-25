Семенченко: До 40 единиц бронетехники из РФ прорвались через границу и движутся в сторону Мариуполя
В пресс-службе АТО подтвердили попытку вторжения бронетехники из РФ. Данные по количеству бронетехники различаются.
Комбат "Донбасса" в соцсети сообщил, что сегодня утром границу Украины пересекло до 50 единиц бронетехники. В тоже время руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук сообщает о вторжении с территории РФ 10 БТРов, 2 танков и 2 КамАЗов.
«Пока локальное и легко устранимое. По информации из Донецкого погранотряда, сегодня утром до 50 единиц бронетехники пересекло границу с РФ в районе Новоазовска. Также проводился артобстрел нашей территории. Часть техники (до 40 единиц) выдвинулась в район Мариуполя, часть двинулась в сторону Кутейниково - Амвросиевка- Иловайск», - написал Семенченко.
Комбат подчеркнул, что в Мариуполе находится не менее тысячи военных, которые смогут обеспечить безопасность города. Кроме того, усилить военных может находящийся рядом батальон «Азов».
По информации руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, к Мариуполю прорвалась часть колонны бронетехники РФ в составе 10 БТРов, 2 танков и 2 КамАЗов.
"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», сегодня утром колонна российской военной техники попыталась совершить прорыв с территории России в Украину в районе н.п.Новоазовск.Благодаря оперативным действиям украинских подразделений, колонна была расчленена. Основная часть колонны остановлена огнем наших сил", - написал Тымчук, добавив, что силы АТО предпринимают действия по ее уничтожению.
Напомним, заместитель командира батальона "Азов" Игорь Мосийчук сообщил, что добровольцы подтверждают вторжение военной техники из РФ. По их информации колонна движется в сторону Тельманово.
О том, что утром 25 августа колонна российских войск вошла на территорию Украины, начала обстреливать Новоазовск и двинулась на Мариуполь, сообщил СМИ один из пограничников.