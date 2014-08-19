"Донбасс" понес потери и вышел из боя под Иловайском, "Шахтерск" продолжает бой
23:56, 19 августа 2014Политика
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В результате тяжелых боев батальон "Донбасс" понес потери и вынужден был выйти из боя под Иловайском.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба батальона.
"По состоянию на 22-в час "бойцы батальона "Донбасс" вышли из боя под Иловайском. Весь день шел сложный и ожесточенный бой, в результате которого пострадало большое количество военных "Донбасса". Количество раненых уточняется", - заявили в пресс-службе.
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Четырех бойцов батальона убили боевики.
Бой с террористами под Иловайском продолжает батальон "Шахтерск".
Об этом сообщается в Твиттере батальона.
"Батальон "Шахтерск" все еще ведет бой под Иловайском: 2 убитых, 6 раненых", - говорится в сообщении.
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