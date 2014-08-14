Геращенко: Власть делает все, чтобы международная гуманитарная помощь дошла до граждан

Об этом заявила Уполномоченный Президента Украины по вопросам урегулирования ситуации на Востоке Ирина Геращенко, передает пресс-служба Главы государства.

По ее словам, более 10 дней люди в Луганске не имеют воды, света, продуктов питания, лекарств. Украинская власть не может стоять в стороне, именно поэтому Президент обратился к Международному Комитету Красного Креста с просьбой содействовать проведению такой международной миссии, отметила она, выступая на Первом национальном телеканале.

Уполномоченный Президента отметила, что за последние дни украинская власть приложила максимум усилий, чтобы получить международную поддержку этой миссии. Европейский союз выделяет на это 2,5 млн евро. Завтра из Киева, Харькова и Днепропетровска под эгидой Красного Креста отправляется украинская гуманитарная миссия первоочередной помощи для Луганска. Очень важно, чтобы боевики дали возможность безопасно доставить этот груз, сказала она.

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При этом Ирина Геращенко отметила, что Украина не обращалась к Российской Федерации за помощью. Наоборот, Украина неоднократно обращалась к России, «чтобы они забрали своих террористов, наемников, прекратили спонсировать боевиков и вернулись к соблюдению международных стандартов и уважению суверенитета Украины».

Именно благодаря действиям этих наемников ситуация в Донецкой и Луганской областях на территориях, контролируемых боевиками, является крайне сложной, сказала Уполномоченный Президента.

Уполномоченный Президента выразила благодарность волонтерам, «которые сегодня превратились в то крепкое движение, которое дало толчок для развития нашей армии и поддержки населения в зоне АТО».

«Агрессивные сценарии Кремля сегодня не реализованы именно потому, что украинцы показывают огромную волю к победе, патриотизм, в том числе, на тех территориях, которые кто-то позволил себе называть Новороссией», - заявила Ирина Геращенко.