Жители Донбасса просят отключить в регионе российские телеканалы - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Ежедневно на телефон доверия штаба АТО в городе Мариуполе поступает до 50 сообщений от жителей Донецкой и Луганской областей, в них люди сообщают о преступлениях террористов и местах их дислокации», - отметил он.

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Кроме того, по словам Лысенко, жители просят отключить российские телеканалы, которые подают неправдивую информацию относительно ситуации на востоке Украины и продолжают активную пропаганду на территории Донецкой и Луганской областей.

«Еще раз напоминаем телефон доверия штаба АТО: 094-837-18-05», - отметил он.

Как сообщалось, на территориях, оккупированных поддерживаемыми Россией боевиками, в телеэфире и в кабельные сети подают сигнал российских каналов и в то же время выключают украинские каналы.