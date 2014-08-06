В Украину прибыли эксперты из США для помощи в расследовании крушения Boeing

Об этом сообщает польский портал TVN24 со ссылкой на информацию агентства Reuters.

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Пресс-секретарь американских вооруженных сил в Европе генерал Грегори Хикс сказал, что "группа будет делать все возможное для того, чтобы ускорить завершение следствия" по делу сбитого Boeing-777. По его словам, американские военные эксперты будут сотрудничать с группой агентов FBI, которые уже работают в Киеве.

Агентство отмечает, что, по данным источников, группа из США должна помогать голландским, австралийским и экспертам ОБСЕ, которые работают на месте крушения, но в то же время замечает, что они не планируют выезжать на Донбасс.

Как сообщал УНИАН, Boeing-777, принадлежавший Malaysia Airlines, выполнял рейс из Амстердам-Куала-Лумпур, и был сбит ракетой "земля-воздух" 17 июля над Донбассом. Украинские спецслужбы обнародовали записи разговоров террористов, которые подтверждают, что самолет был сбит из доставленной из России системы "Бук".